MSB Sözcüsü Zeki Aktürk, askeri törenleri açıkladı

ZAFER BAYRAMI VE TSK GÜNÜ KUTLAMALARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta gerçekleşen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Büyük Zafer’in 103’üncü yılını, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutladı. Aktürk, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları mezuniyet töreni hakkında ortaya atılan iddialara açıklık getirdi ve bakanlık kaynakları tarafından, bu yıl Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okullarından mezun olacak teğmenler için neden Kara Harp Okulu’nda tek tören yapılacağıyla ilgili sorulara yanıt verildi.

MEZUNİYET TÖRENİ İLE İLGİLİ DETAYLAR

Bakanlık kaynakları, 2025 yılı Harp Okulları Mezuniyet Töreni’nin, Cumhurbaşkanı’nın 31 Ağustos’ta yurt dışına seyahati sebebiyle ayrı ayrı değil, ortak bir törenle Kara Harp Okulu’nda gerçekleştirileceğini belirtti. Mezun olacak ve törende görevli askeri öğrencilerin 17 Ağustos 2025’te Kara Harp Okulu’na katıldıkları belirtildi. Ayrıca, 18-29 Ağustos tarihleri arasında planlanan provaların saatlerinde gerçekleştirileceği ifade edildi. Provalar sonrasında, askeri öğrencilerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda günlük izin verildiği kaydedildi.

FAALİYETLER VE ETKİNLİKLER

Aktürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü etkinlikleri hakkında bilgi verdi. Bu kapsamda Ankara’da geçit töreni yapılacağı, Deniz Kuvvetleri’nin 24 gemi ile 24 limanda halka açık ziyaretler gerçekleştireceği duyuruldu. 30 Ağustos’ta Anıtkabir’de SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları’nın gösteri uçuşları yapacağı, ayrıca birkaç şehirde muharip uçak geçişleri olacağı belirtildi. Askeri müzelerin 30 Ağustos’ta ücretsiz ziyaret edilebileceği ifade edildi.

TSK’NIN GÜVENLİK ÇALIŞMALARI

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 7 gün 24 saat esasına göre görev ve faaliyetlerini sürdürerek, Türkiye’nin savunma ve güvenliği için çalıştığını vurguladı. Son bir hafta içinde, barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin teslim olduğu, operasyon bölgelerindeki sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca, sınır güvenliği faaliyetlerinde 395 kişinin yakalandığı ve uyuşturucu madde ele geçirildiği ifade edildi.

BÖLGESEL GÜVENLİK VE İLİŞKİLER

Aktürk, TSK’nın sadece ulusal güvenlik değil, bölgesel ve küresel barışa da katkı sunduğunu belirtirken, Libya ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalara da değindi. Ayrıca, İsrail’in bölgedeki saldırgan tutumları ve Gazze’deki insani kriz hakkında dayanışma çağrısında bulundu.

MİLLİ SAVUNMA SANAYİ YATIRIMLARI

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yerli ve milli savunma sanayi ürünleri ile etkinlik ve caydırıcılığının artırılmasına yönelik faaliyetlerin sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığına Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini kapsamında başvuruların 3 Eylül’de sona ereceği bildirildi.

GÜVENLİK VE SONSÖZ

Bakanlık kaynakları, gazetecilerin başka sorularını yanıtlarken, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve istikrarı hakkında Türkiye’nin yaklaşımını vurguladı. Türkiye’nin Suriye hükümetine destek verme niyetini ifade eden Aktürk, “Suriye’nin istikrarı Türkiye’nin güvenliğiyle doğrudan bağlantılıdır.” dedi.