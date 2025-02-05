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MSB: Suriye’de 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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SURİYE KUZEYİNDE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

MSB’den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor.”

BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE HEDEF ALINDI

Aynı açıklamada, “Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.” bilgisine de yer verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki güvenlik ve istikrarı sağlamak için gerekli adımları atmaya devam ediyor.

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