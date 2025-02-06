More
Gündem

MSB: Teğmenler Disiplinsizlik Nedeniyle Cezalandırıldı

msb-tegmenler-disiplinsizlik-nedeniyle-cezalandirildi

BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, ihraç edilen teğmenlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Teğmenlerin Mustafa Kemal’in askeriyiz” dedikleri için cezalandırıldıkları iddiasının Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yapılmış en büyük iftiralardan biri olduğunu ve bunun bir hakaret olduğunu belirtiyor. Açıklamada ‘bu gençler’ ifadesi dikkat çekiyor.

CEZA NEDENİNE DAİR DETAYLI BİLGİ

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalarda şu ifadeler yer alıyor: “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili hukuki mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir. Alınan kararın okunan metinle ve içerikle hiçbir ilgisi yoktur. Bu gençler söyledikleri sözlerden değil, önceden planlı, toplu ve organize bir disiplinsizlik yaptıkları, mutlak itaati bozdukları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar.” Bakanlık, teğmenlerin Mustafa Kemal’in askeriyiz dedikleri için cezalandırıldıkları söyleminin Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı bir iftira olduğunu yine vurguluyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Trump’tan Gazze İçin Yeni Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nin çatışmalar sona erdikten sonra İsrail tarafından ABD'ye devredileceğini açıkladı ve inşaatların dikkatli bir şekilde ilerleyeceğini vurguladı.
Gündem

Avukat, Narin Güran Davasında İstinaf Başvurusu Yaptı

Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran ve avukatı beraat talep etti; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanıyorlar.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.