MSB: Teğmenler Disiplinsizlik Nedeniyle Cezalandırıldı

BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, ihraç edilen teğmenlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Teğmenlerin Mustafa Kemal’in askeriyiz” dedikleri için cezalandırıldıkları iddiasının Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yapılmış en büyük iftiralardan biri olduğunu ve bunun bir hakaret olduğunu belirtiyor. Açıklamada ‘bu gençler’ ifadesi dikkat çekiyor.

CEZA NEDENİNE DAİR DETAYLI BİLGİ

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalarda şu ifadeler yer alıyor: “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili hukuki mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir. Alınan kararın okunan metinle ve içerikle hiçbir ilgisi yoktur. Bu gençler söyledikleri sözlerden değil, önceden planlı, toplu ve organize bir disiplinsizlik yaptıkları, mutlak itaati bozdukları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar.” Bakanlık, teğmenlerin Mustafa Kemal’in askeriyiz dedikleri için cezalandırıldıkları söyleminin Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı bir iftira olduğunu yine vurguluyor.