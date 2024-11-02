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MSB, Terörist Çocukların İfadelerini Paylaştı

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MSB AÇIKLAMALARI VE GÖRÜNTÜLER

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İzleyeceğiniz görüntüler; terör örgütü PKK/YPG tarafından yalan, tehdit, şantaj ve işkence gibi ahlak dışı yollarla kaçırılan ve zorla örgüt faaliyetlerinde kullanılan çocuk yaştaki teröristlerin ifadelerinden oluşuyor” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, çocukların zorla alıkonulması konusuna dikkat çekildi.

BM RAPORLARINDAN BİRÇOK ÇOCUĞUN KAÇIRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bakanlık, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komisyonu’nun 2022’de yayımladığı raporlara atıfta bulunarak, “binlerce çocuğun terör örgütü tarafından zorla kaçırıldığını, terörist faaliyetler için alıkonulduğunu ve hatta örgütün lider kadrosu tarafından istismar edildiğini” belirtti.

PKK/YPG’NİN NİTELİĞİ

Bakanlık, “PKK/YPG dünyanın en aşağılık terör örgütlerinden biri” ifadesini kullandı ve bu açıklamalarla terör örgütünün faaliyetlerini kınadı.

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