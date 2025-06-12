MSB: Terörist Teslim Sayısı Arttı

BASIN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık olarak düzenlediği basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda MSB kaynaklarından yapılan açıklamada, “Terör örgütünün fesih kararı sonrası sahadaki gelişmeler kurumlarla koordinasyon içinde yakinen takip ediliyor, tedbirler alınıyor. Teslim olan terörist sayısında artış var.” ifadesi vurgulandı.

SAHA GÖZLEMİ VE TEDBİRLER

Açıklamada, terör örgütünün faaliyetlerine dair sahadaki gelişmelerin sürekli olarak izlenmekte olduğu ve gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi. Özellikle teslim olan terörist sayısındaki artış, dikkat çeken önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.