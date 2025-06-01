MSB, Türk Hava Kuvvetleri’ni kutladı

114. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ İÇİN PAYLAŞIM

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerinin 114’üncü kuruluş yıl dönümü sebebiyle bir video paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, “Göklerin sancağı dalgalanır yıldızla, 114 yılın kudreti, çelikten kanatlarla. Türk Hava Kuvvetlerimizin 114’üncü kuruluş yıl dönümünü gurur ve minnetle kutluyor, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Göklerdeki gücümüz daim olsun.” ifadeleri yer aldı.

VIDEO İÇERİĞİ

Paylaşımda yer alan videoda, Türk Hava Kuvvetlerinin hava araçlarına ait görüntülerle birlikte gerçekleştirdiği operasyon ve tatbikatlara dair sahneler gösterildi. Bu şekilde, kuvvetlerin geçmişten günümüze uzanan güç ve kararlılığı sergilenmiş oldu.