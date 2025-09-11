MSB, Yasal Çerçevede Tüm Faaliyetlerini Sürdürüyor

İSRAİL’İN KATAR SALDIRISINI KINAMA

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail’in Katar’a düzenlediği saldırı ile bölgedeki hukuk tanımaz saldırılarına bir yenisini daha eklediğini ifade ederek, “Bu saldırı karşısında tüm imkanlarımızla Katar’ın yanında olduğumuzun altını çiziyoruz” dedi. Aktürk, bakanlığın son bir haftada gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında basın toplantısı düzenledi. Terörle mücadele çalışmalarına ilişkin olarak, “Pençe-Kilit dahil operasyon bölgelerinde tespit edilen, teröristlere ait sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzemenin kullanılamaz hale getirildiğini” belirtti. Ayrıca, Suriye harekat alanlarında gerçekleştirilen tünel imha faaliyetleri kapsamında, 236 kilometre Tel Rıfat ve 357 kilometre Menbic bölgesinde toplam 593 kilometre uzunluğundaki tünellerin imha edildiğini paylaştı.

HUDUT GÜVENLİĞİNE DİKKAT

Tuğamiral Aktürk, hudut güvenliğine yönelik yaptığı açıklamada, “Sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2’si terör örgütü mensubu olmak üzere 303 kişinin yakalandığını, 726 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini” aktardı. 1 Ocak’tan bu yana yakalananların sayısının 6 bin 137, hududu geçemeden engellenenlerin sayısının 49 bin 444 olduğunu belirtti. Ayrıca, bu hafta içerisinde Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda toplam 30 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

TÜRK İNSANINA AÇIK MESAJ

Aktürk, Suriye’deki son gelişmelere dair, “Savunma kapasitesini artırmak amacıyla askeri eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine başladığımız Suriye’de, ülkemizin ve bölgemizin güvenliğine yönelik ağır tehdit oluşturan terör örgütlerine izin vermeyeceğimizi” vurguladı. İsrail’in saldırılarına da dikkat çeken Aktürk, “İsrail yönetimi tarafından Gazze’deki Filistinlilere uygulanan mezalim ve Gazze şehir merkezinin işgaliyle birlikte yaşanan soykırımı” kınadı. Aktürk, tüm bunların ışığında global topluma, “İsrail’in durdurulmadıkça saldırılarını daha da sürdürerek bölgeyi felakete sürükleyeceğini” hatırlattı ve, “Egemenliğinin ihlali olan bu saldırı karşısında tüm imkanlarımızla Katar’ın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz” dedi.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin eğitim ve tatbikat faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini belirterek, “Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin Hava Hücum Harekatı ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) Harekatı planlama ve icra yeteneklerini geliştirmek amacıyla düzenlenen tatbikatın devam ettiğini” ifade etti. Ayrıca, Savunma sanayisinde yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ürünlerle TSK’nın güç ve etkinliğini artırma çalışmalarının sürdüğünü de ekledi.

İDARİ SÜREÇLER HIZLA DEVAM EDİYOR

Aktürk’ün açıklamaları sonrasında bakanlık kaynakları, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda şehit olan askerlerle ilgili idari işlemlerin sürdüğünü ve “Adli Tıp Kurumu raporunda şehitlerin vefatının güneş altında kalmaya bağlı vücut sıcaklığının yükselmesinden kaynaklandığı” bilgisini paylaştı. Ayrıca, bu olayda ihmali olabileceği değerlendirilen personel hakkında idari ve disiplin işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAYILAN DEZENFORMASYONA DİKKAT

Bakanlık kaynakları, “İsrail’in saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu” ifade etti ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tüm faaliyetlerinin meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yürütüldüğünü, Suriye’deki askerlerimizle ilgili herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını belirtti. Özellikle sosyal medya üzerinde yürütülen algı operasyonlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Suriye hükümetinin, terörden arındırma taleplerine duyarlılık gösterdiklerini ve bu çerçevede iş birliği içinde çalışmalara devam ettiklerini aktardı. Suriye’nin istikrarı ve güvenliğinin, bölgenin huzuru için kritik önem taşıdığına da dikkat çekerek, Türkiye’nin bu doğrultuda çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.