Msb Yaşar Güler, Çocuklarımızı Ağırladı

BAKAN GÜLER’İN MESAJLARI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Bugün bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa, cennet vatanımızda başımız dik ve onurlu bir şekilde yaşıyorsak bunda en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Bizler de onların emaneti olan kutsal vatanımızı korumak ve aydınlık yarınlarımızı sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.” dedi. Bakan Güler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi çocuklarını Milli Savunma Bakanlığı’nda ağırladı. Burada yaptığı konuşmada, bu anlamlı günde çocukları ağırlamaktan duyduğu mutluluğu vurguladı.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE

Bakan Güler, “Çok önemli bir coğrafyada, çok güzel bir ülkemiz var. Ancak bugünkü güçlü seviyemize kolay gelmedik. Ülke olarak, millet olarak büyük yokluklar ve zorluklar gördük. Hatta bir asır önce ülkemizi işgal etmek istediler. Tüm imkansızlıklara rağmen kahraman atalarımız, kendilerine güvendiler, güzel bir geleceğe sahip bağımsız bir ülke olmak için Milli Mücadele’yi başlattılar ve 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisini kurdular.” ifadelerine yer verdi. Güler, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, atalarının Meclis aracılığıyla yürüttükleri Milli Mücadele’nin başarıyla sonuçlandığını ve Cumhuriyeti kurarak bu mirası geleceğe aktardıklarını belirtti.

ÇOCUKLARA VURGU

Güler, “Bu nedenle 23 Nisan, hem siz çocuklarımız için hem de ülkemiz için çok özel bir gündür. Sizlerden beklentim, köklü tarihimizi çok iyi bilmeniz ve kendinize güvenerek büyük başarılar elde edeceğinize inanmanızdır.” diyerek çocukların eğitimine ve kendilerini geliştirmelerine yönelik beklentilerini dile getirdi. “Unutmayın ki şimdiden kendinizi en iyi şekilde yetiştirmeniz hem sizin için hem de ülkemiz için büyük önem taşımaktadır.” dedi.

GÜVEN VE DESTEK TEŞVİKİ

Bakan Güler, devletin çocukların daha iyi bir gelecek elde etmesi ve iyi koşullarda eğitim alması için tüm olanakları seferber ettiğini vurgulayarak, “Çünkü sizler, yaşama sevincimizsiniz ve geleceğimizin teminatısınız. Milli Savunma Bakanlığı olarak bizler de daima yanınızdayız. Bunu asla unutmayın.” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Büyük bir aileyiz. Sevinçte ve kederde bir ve beraberiz.” ifadelerini kullanarak birlik mesajı verdi.

ŞEHİT VE GAZİLERİ ANMA

Güler, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri minnetle andığını ve gazilere şükranlarını ilettiğini belirterek, “Değerli evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir kez daha kutluyor, sizlere sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum.” diye konuştu. Çocukların ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.