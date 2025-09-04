Msb Yaşar Güler, Katar Heyetini Kabul Etti

KABULÜN DETAYLARI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Muhammed Al Mannai ile Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Mohammed Al-Attiyah’ı kabul ediyor. Bu önemli görüşme, Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılıyor.

KABULDE YER ALAN İSİMLER

Bu kabul sırasında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de görüşmede bulunuyor. Bu buluşma, iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin güçlenmesine katkı sağlıyor.