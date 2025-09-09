Msb Yaşar Güler, Şahbaz Şerif’le Görüştü

GÜLER PAKİSTAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Güler ve beraberindeki heyetin Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldiği belirtiliyor.

GÜLER’DEN SELAMLAR

Bakan Güler, görüşme sırasında Pakistan Başbakanı Şerif’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti. Bu buluşma, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.