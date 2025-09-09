Haberler

Msb Yaşar Güler, Şahbaz Şerif’le Görüştü

GÜLER PAKİSTAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Güler ve beraberindeki heyetin Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldiği belirtiliyor.

GÜLER’DEN SELAMLAR

Bakan Güler, görüşme sırasında Pakistan Başbakanı Şerif’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti. Bu buluşma, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Fenerbahçe, Tedesco ile Anlaştı. İsmail Kartal Açıklama Yaptı

Fenerbahçe, İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile anlaştı. İsmail Kartal, hakkındaki dedikodulara yanıt vermek üzere bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
Haberler

Gaziantep FK, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, 14 Eylül Pazar günü Kocaelispor ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarını teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde devam ettiriyor. Bazı milli oyuncular katılmadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.