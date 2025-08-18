Msb Yaşar Güler Törene Katıldı

Haberler

DEVRİ TESLİM TÖRENİNE KATILIM

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda düzenlenen devir-teslim töreninde yer aldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Güler’in bu törene katıldığı vurgulandı.

YENİ KOMUTAN VE GÖREV DEVRİ

Paylaşımda şu sözlere yer verildi: “2025 Yüksek Askeri Şura Toplantısı’nda Genelkurmay Başkanı olarak atanan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, görevi Orgeneral Metin Tokel’e devretti.” Bu gelişmeler, Kara Kuvvetleri’ndeki liderlik değişimini ve yeni yönetimin başlangıcını gösteriyor.

Eski Bakan Hasan Akyol Vefat Etti

Eski Bakan Hasan Akyol, yaşlılık hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti. TBMM'deki törene ailesi ve milletvekilleri katıldı. Cenazesi Bartın'a defnedilmek üzere sevk edildi.
Elazığ’da Düğün Kavgası, 1 Ölü

Elazığ'daki bir düğün salonunda meydana gelen kavga sonucunda gelinin halası Lütfiye Gökhan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti; bir kişi de yaralandı.

