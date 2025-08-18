Msb Yaşar Güler Törene Katıldı

DEVRİ TESLİM TÖRENİNE KATILIM

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda düzenlenen devir-teslim töreninde yer aldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Güler’in bu törene katıldığı vurgulandı.

YENİ KOMUTAN VE GÖREV DEVRİ

Paylaşımda şu sözlere yer verildi: “2025 Yüksek Askeri Şura Toplantısı’nda Genelkurmay Başkanı olarak atanan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, görevi Orgeneral Metin Tokel’e devretti.” Bu gelişmeler, Kara Kuvvetleri’ndeki liderlik değişimini ve yeni yönetimin başlangıcını gösteriyor.