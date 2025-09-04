Msk Erkek Basketbol Takımı Hazırlıklarını Sürdürüyor

MERSİN SPOR KULÜBÜ HAZIRLIKLARA DEVAM EDİYOR

Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı’nın yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden sürüyor. Takıma yeni katılan oyuncuların da bulunduğu bu süreç, kadronun tanışması ve gelişimi açısından oldukça önemli. Başantrenör Can Sevim, oyuncuların her gün hedeflenen seviyeye yaklaştığını ifade etti. Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden MSK, Antalya’da gerçekleştirdiği hazırlık kampının ardından kente döndü. Şimdi yeni sezon hazırlıklarına Servet Tazegül Spor Salonu’nda devam eden takım, hırs ve azimleriyle dikkat çekiyor.

HAZIRLIK KAMPI VERİMLİ GEÇTİ

Hazırlık kampının oldukça verimli geçtiğini vurgulayan Başantrenör Can Sevim, oyuncuların antrenmanlarda yüzde 100 kapasite ile yer aldıklarını aktardı. Takım kimyasasının oluşturulması, birlikteliğin sağlanması ve sistemin oturması açısından bu kampın önemine değinen Sevim, Antony Cowan Jr. ve Jack White’ın gecikmeli olarak takıma katılmasının da antrenmanlarda daha fazla oyuncuyla çalışma fırsatı sunduğunu belirtti. Gelecek günlerde tüm oyuncuların katılımıyla çok daha verimli antrenmanlar yapmayı planladıklarını ifade eden Sevim, takımının şu ana kadar kaydettiği ilerlemeden memnun olduğunu söyledi.

İLERLEME AÇISINDAN ÖNEMLİ MAÇ

Takımın oyuncularının birbiriyle tanışması ve sahada tam potansiyellerini yansıtabilmeleri için süren çalışmalar büyük önem taşıyor. Başantrenör Can Sevim, Zenith Basketball ile oynanan hazırlık maçının bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Sevim, “Bunlar için daha zamana ihtiyacımız var ama istek, mücadele ve maçı bırakmama açısından gerçekten çok değerli bir maçtı. Her ne kadar sistemimiz oturmadıysa da oyuncularımızın çok potansiyeli olduğunu ve çok rahat skor yaratabileceklerini de gördük. Sistem oturdukça işlerin daha kolay olacağını kendileri de fark ettiler. Bence bizim için iyi bir testti” şeklinde konuştu.