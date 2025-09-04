Msk Yeni Sezon Hazırlıkları Sürüyor

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Takıma yeni katılan oyuncularla birlikte yapılan hazırlıkların, kadronun birbirini tanıması ve gelişimi açısından büyük önem taşıdığını aktaran Başantrenör Can Sevim, oyuncuların günden güne belirlenen hedefe ulaştığını belirtti. Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden takım, Antalya’da gerçekleştirdiği hazırlık kampının ardından Mersin’e döndü. Servet Tazegül Spor Salonu’nda devam eden antrenmanlar, Başantrenör Can Sevim yönetiminde hırslı ve azimli bir şekilde sürüyor.

VERİMLİ HAZIRLIK KAMPI

Başantrenör Can Sevim, hazırlık kampının son derece verimli geçtiğini vurguladı. Oyuncuların antrenmanlarda yüzde 100 kapasite ile yer aldığını ifade eden Sevim, bu süreçlerin takım kimyasının oluşturulması ve sistemin oturtulması açısından önem taşıdığını dile getirdi. Antony Cowan Jr. ve Jack White’ın gecikmeli katılımlarının, antrenmanların daha fazla oyuncu ile yapılmasına olanak sağladığını aktaran Sevim, ilerleyen günlerde tüm oyuncuların katılımıyla daha verimli çalışmalar sürdürmeyi planladıklarını belirtti.

İŞBİRLİĞİ VE POTANSİYEL

Oyuncuların birbirini tanıması ve potansiyellerini sahada en iyi şekilde yansıtmaları için sürdürülen çalışmaların devam ettiğini kaydeden Sevim, Zenith Basketball ile oynanan hazırlık maçının da bu bağlamda önemli olduğunu ifade etti. Sevim, “Bunlar için daha zamana ihtiyacımız var ama istek, mücadele ve maçı bırakmama açısından realmente değerli bir maçtı. Her ne kadar sistem oturmadıysa da oyuncularımızın büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve rahatlıkla skor üretebileceklerini gördük. Sistem oturdukça işler daha kolaylaşacak. Bence bu bizim için iyi bir testti” sözleriyle düşüncelerini aktardı.