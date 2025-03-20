MSKÜ’de Down Sendromu Farkındalık Etkinliği

ETKİNLİK TANITIMI

MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi, “21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü” nedeniyle Muğla Engelliler Derneği’nde ” +1 Farkla Spor ile Hareket Ediyoruz” etkinliğini gerçekleştirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencileri, anlamlı bir organizasyonla özel bireylerle bir araya geldi. Etkinlik, Öğr. Gör. Dr. Ali Yiğit Kocabıçak’ın koordinatörlüğünde gerçekleşti.

SPOR ETKİNLİKLERİ VE DENEYİM

Etkinlik, özel bireylerin spor yapma fırsatı bulduğu çeşitli aktivitelerle doluydu. Eğitsel oyunlar, tenis, bocce, badminton ve pickleball gibi branşlarda uygulama yapan katılımcılar, üniversite öğrencileriyle birlikte keyifli anlar yaşadı. Bu etkinlik, hem öğrencilere farkındalığı artırma hem de özel bireylerin hareket becerilerini geliştirme amacı taşıyordu.

SOSYAL SORUMLULUK VE GELİŞİM

Katılımcılar, aktivitelere katılarak sosyal sorumluluk bilinci edindi. Etkinlik, özel bireylerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağladı ve çeşitli aktivitelerle desteklendi. Bütün bu deneyimler, öğrencilerin ve özel bireylerin birbirlerini tanıma ve anlayış geliştirme şansını artırdı.