Mskü’de Toplumsal Katkı Çalıştayı Düzenlendi

TOPLUMSAL KATKI FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), toplumsal katkı süreçlerinin geliştirilmesi ve üniversite kültürünün bir parçası haline gelmesi amacıyla kapsamlı bir çalıştay gerçekleştirdi. Bu toplantı, toplumsal katkı süreçlerinden sorumlu MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Özkoç’un liderliğinde gerçekleştirildi ve akademik birimlerden 30 öğretim üyesi katılım sağladı. Çalıştayda, “Toplumsal Katkı Faaliyetleri”, “Kurumsal İçselleştirme” ve “Kurum İçi Yapılanma” olmak üzere üç ana başlık altında çalışmalara odaklandı.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GELİŞTİRİLDİ

Katılımcılar, mevcut sorunları tartışarak çözüm önerileri geliştirdi. Çalıştay sonunda belirlenen öncelikli alanlarda, akademisyenlerden oluşan çalışma alt gruplarının kurulması planlanıyor. Ayrıca, MSKÜ’nün topluma olan katkısını artırmak için kent ile iş birliği içinde düzenli toplantılar, ortak projeler ve etkinlikler organize edilmesi hedefleniyor. Toplumsal katkı faaliyetlerinin etkisini ölçmek ve sürekli iyileştirme sağlamak amacıyla periyodik değerlendirme mekanizmalarının kurulması da gündeme alındı.

AKADEMİK BİRİMLERİN ROLÜ VURGULANDI

Toplumsal Katkı Koordinatörü Doç. Dr. Nur Çelik İlal, çalıştayda üniversitenin mevcut faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaparak, akademik birimlerin toplumsal katkıyı daha sistemli bir şekilde yürütmesi gerektiğini belirtti. Çalıştay, akademisyenlerin iş birliğini artıran çapraz grup çalışmalarıyla devam etti ve katılımcıların önerilerinin derlenmesiyle nihayete erdi. Üniversitenin toplumsal katkı süreçlerini kurumsal bir yapı içinde sürdürülebilir hale getirmek için atılacak adımlar, önümüzdeki süreçte somut projelerle gerçekleştirilecek.

– MUĞLA