Mskü Ev Sahipliğinde Üniversite Tanıtım Fuarı

ÜNİVERSİTE TERCİH FUARI’NA EV SAHİPLİĞİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Tercih Fuarcılık tarafından düzenlenen Üniversite Tercih ve Tanıtım Fuarı’na Atatürk Kültür Merkezi’nde ev sahipliği yaptı. Bu fuarda, devlet ve vakıf üniversiteleri olmak üzere toplamda 21 üniversite, üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileriyle buluştu.

ÖĞRENCİLER İÇİN KAPSAMLI BİLGİLER SUNULDU

MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde oldukça yoğun bir katılımla gerçekleştirilen tanıtım fuarında, lise öğrencileri stantları ziyaret ederek üniversiteler hakkında detaylı bilgilere erişme ve kampüs yaşamını tanıma fırsatı buldu. Fuar süresince, MSKÜ tarafından gerçekleştirilen etkili tanıtım faaliyetleri yoğun ilgi gördü. Nitelikli eğitim-öğretim faaliyetleri, lisans ve ön lisans bölümleri, kampüs hayatı, mesleki, sosyal, bilimsel ve kültürel etkinlikler gibi birçok imkan paylaşıldı. MSKÜ akademisyenleri, lise son sınıf öğrencilerine bilgilendirici seminerler düzenleyerek, merak ettikleri soruları yanıtladı.

REKTÖR KAÇAR STANTLARI ZİYARET ETTİ

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, tanıtım fuarını ziyaret ederek, kurulan stantlardaki görevlilerden bilgi aldı. MSKÜ standında, öğrencilerle bir araya gelen Rektör Kaçar, onların sorularını yanıtlayarak üniversitenin sunduğu akademik ve sosyal imkanları anlattı. Prof. Dr. Kaçar, MSKÜ’nün öğrencilere kazandırdığı bilgi ve donanımla onları geleceğe en iyi şekilde hazırladığını vurguladı.