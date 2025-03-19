MSKÜ’nün 8 Projesi ÜNİDES’ten Hibe Aldı

MSKÜ’NÜN PROJELERİ HİBE ALDI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin (MSKÜ) 8 topluluk projesi, ÜNİDES 2025 kapsamında açıklanan 3. dönem başvuru sonuçlarına göre hibe alma hakkı kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yürüttüğü Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde, 2025 yılı 3. dönem başvuru sonuçları duyuruldu. MSKÜ, 1307 destek almaya uygun proje arasında yer aldı.

DESTEKLENEN PROJELER

Bu kapsamda, MSKÜ’den Bilgisayar ve Bilişim Topluluğu’nun “İnternet Haftası” projesi, Damla Topluluğu’nun “Etkile-Etkilen-Keşfet” projesi, İnovasyon ve Teknoloji Topluluğu’nun “Yeşil Göz İha” projesi, Kültürel Miras Topluluğu’nun “Kültür, Gelenek ve Gündelik Yaşam: Kent Kültürü Eğitimi” projesi, Okul Dışı Öğrenme Ortamları Öğrenci Topluluğu’nun “Düşün, Tartış, İkna Et: Münazara ve Eleştirel Düşünme Atölyesi” projesi, Turizm Kültür ve Sanat Topluluğu’nun “Yeşil Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesi ve Yeşil Dönüşüm Meyanında Bisiklet Turizmi Farkındalık Eğitimi” projesi, Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Topluluğu’nun (UISAT) “Camın Geri Dönüşümü Benim Elimde” projesi ile Veteriner Halk Sağlığı ve Gıda Hijyeni Topluluğu’nun “Gıdamı Kendim Analiz Ediyorum” projeleri, yerel projeler kapsamında desteklenecek.

BİRÇOK ALANDA GENÇLERE KATKI

Desteklenen projeler; bilim ve teknoloji, güzel sanatlar, spor ve sağlıklı yaşam, kişisel ve sosyal gelişim, uluslararası çalışmalar, kapasite geliştirme, mesleki gelişim faaliyetleri, iş birliği programları, erişilebilirlik ve tarım teknolojileri gibi pek çok alanda gençlerin gelişimine katkı sağlıyor. Ayrıca, ÜNİDES’in 1. ve 2. dönem başvurularında da MSKÜ, öğrenci topluluklarıyla hibe almaya hak kazanmış durumda. Bu sayede, üniversite ürettiği projelerle fark yaratmaya devam ediyor.