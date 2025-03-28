MSKÜ Rektörü Kaçar’dan Bayram Mesajı

REKTÖRDEN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Ramazan Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Rektör Kaçar, mesajında “Manevi bir iklim içerisinde idrak ettiğimiz Ramazan ayının ardından, sevdiklerimizle kucaklaştığımız bayram günlerine ulaşmanın sevincini yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

BAYRAMIN ANLAMINI VURGULADI

Rektör Kaçar, bu mübarek bayramın, kalplerde biriken özlemleri dindirmek, bağları tazelemek ve hayatın yoğun akışında unuttuğumuz değerleri yeniden hatırlamak için kıymetli bir fırsat sunduğunu belirtti. Ayrıca, “Paylaşmanın ve yakınlaşmanın anlam kazandığı bu mübarek günlerin hepimize sağlık, mutluluk ve esenlik getirmesini diliyorum” diyerek, akademik ve idari kadronun, öğrencilerin ve tüm Türk İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularıyla kutladığını ifade etti.