MSÜ 2025 Sınav Sonuçları Ne Zaman?

Milli Savunma Üniversitesi’nin 2025 yılı için düzenlediği sınav, 23 Şubat tarihinde gerçekleştirildi. MSÜ sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak etmeye başladı. MSÜ sonuçları açıklandı mı? MSÜ sonuçları ne zaman erişime açılacak? ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, 2025 MSÜ sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde adayların erişimine sunulacak. Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile sonuçlarına ulaşabilecekler. MSÜ sınav sonuçları, ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden ilan edilecek.

SONUCUN AÇIKLANMA TARİHİ BELLİ OLDU

ÖSYM tarafından açıklanan 2025 yıllık sınav takvimine göre, 2025 MSÜ sınav sonuçları tam olarak 18 Mart’ta adayların erişimine açılacak. Adaylar, sınav sonuçlarını almak için T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday giriş şifrelerini kullanabilecek.

MSÜ SINAVI NEDİR?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı, yalnızca lise son sınıf ve mezun olan öğrencilerin katıldığı, 2 yıllık önlisans, 4 yıllık ve üzeri lisans ve lisansüstü seviyelerde eğitim verecek subay yetiştirme amacını taşıyan bir öğretim kurumunun ihtiyacını karşılamak için ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınavdır. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavının ardından, belirli bir puan alan adaylar, YKS (TYT, AYT) olarak bilinen üniversite sınavından da yeterli puanı almaları durumunda, MSÜ harp okullarının mülakatlarına katılma şansı elde ediyor.