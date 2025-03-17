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MSÜ 2025 Sınav Sonuçları Ne Zaman?

SINAV SONUCU MERAKI VE ARAŞTIRMALAR

ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 sınavına katılan binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi ve sorgulama ekranını öğrenmek istiyor. MSÜ sınav sonuçlarının ne zaman duyurulacağı ve adayların bu sonuçları nasıl öğrenebileceği sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 2025 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ sınav sonuçları nerede yayınlanacak? ÖSYM sınav sonuçları nasıl sorgulanıyor? İşte detaylar…

ÖSYM’nin resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla yapılan duyuruda, MSÜ sınav sonuçlarının açıklanma tarihinin netleştiği bildirildi. ÖSYM’nin yaptığı açıklamaya göre, 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) sonuçları, 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM resmi web sitesine veya ÖSYM mobil uygulamalarına T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yaparak sorgulayabilecek.

Açıklanan sonuçlarla birlikte, adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve puan bilgilerine de erişim sağlanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından, MSÜ tercih süreci başlayacak ve bu süreçle ilgili ÖSYM tarafından tercih takvimi ilan edilecek. Adaylar, tercihlerini zamanında yaparak süreçten faydalanabilecek.

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