MSÜ 2025 Sonuçları 18 Mart’ta Açıklanacak

Milli Savunma Üniversitesi Sınavı Sonuçları Açıklanıyor

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 sınavı, 23 Şubat tarihinde gerçekleştirilmişti. MSÜ sınavına katılan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM’nin belirlediği takvime göre, 2025 MSÜ sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde erişime sunulacak. Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile sonuçlarına ulaşabilecekler. MSÜ sınavı sonuçları, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

ÖSYM’nin yayımladığı 2025 sınav takvimine göre, sonuçların açıklanacağı bu tarihte adaylar, TC kimlik numaraları ve ÖSYM aday giriş şifreleri ile sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.

MSÜ Nedir?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı, tamamen lise son sınıf ve mezun öğrencilerin katıldığı, ayrıca 2 yıllık önlisans, 4 yıllık ve üzeri lisans seviyesinde özel eğitim verecek olan bir öğretim kurumuna subay yetiştirme amacıyla ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınavdır. MSÜ sınavından yeterli puan alan adaylar, YKS (TYT, AYT) olarak bilinen üniversite sınavından da yeterli seviye elde ettiklerinde, MSÜ harp okulları için mülakatlara katılma fırsatına sahip olabiliyor.