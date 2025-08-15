Msu, Elif Nur Halisdemir Teğmen Oldu

ÖMER HALİSDEMİR’İN KIZI TEĞMEN OLDU

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), 15 Temmuz hain darbe girişiminde gösterdiği kahramanlıkla şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir’in teğmenlik unvanına ulaştığını açıkladı. Üniversite, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Üniversitesi Maltepe (İzmir) Yerleşkemizdeki 15 Temmuz Şehitleri Spor Sahası’nda gerçekleştirilen 39’uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) Mezuniyet Töreni’nde, mezun teğmenler arasında yer alan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanca mücadele ederek şehit olan P.Asb.Kd.Bçvş. Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir’e teğmenlik diploması, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından verildi” şeklinde ifadeler kullandı.

MEZUNİYET TÖRENİ DETAYLARI

39’uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) Mezuniyet Töreni, 15 Temmuz Şehitleri Spor Sahası’nda gerçekleştirildi. Bu önemli etkinlikte, Elif Nur Halisdemir, babasının mirasını taşımak üzere teğmen unvanını aldı. Mezuniyet, ailelerin gözlerindeki gururu ve sevinci artıran anlarla doluydu.

HİÇBİR ŞEY UNUTULMADI

Törende şehitler anısına yapılan vurgular, 15 Temmuz’un manevi anlamını bir kez daha ön plana çıkardı. Elif Nur Halisdemir, hem babasının anısını yaşatmak hem de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hizmet etme kararlılığını aktardı. Bu özel an, sadece bir mezuniyet değil, aynı zamanda bir bağın, bir mirasın yaşatılması olarak da kaydedildi.