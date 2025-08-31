Msu Kara Astsubay Töreni 19 Mayıs

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ’NDEN TÖREN

Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu’nun Diploma ve Sancak Devir-Teslim Töreni, 19 Mayıs 100. Yıl tören alanında yapıldı. Törende, çeşitli yetkililerin yer aldığı ve mezun olan astsubay çavuşların ailelerinin bulunduğu bildiriliyor.

ÖNEMLİ İSİMLER YER ALDI

Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Törene Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, diğer misafirler ve mezun olan astsubay çavuşların aileleri katıldı” deniyor.

ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİ

Bu önemli etkinlik, askeri eğitimdeki gelişmelerin ve mezuniyetin kutlanması açısından önemli bir yere sahip. Milli Savunma Üniversitesi, eğitim kalitesini artırarak mezunlarını geleceğin zorluklarına hazırlamayı hedefliyor.