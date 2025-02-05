MSÜ Sınavı 2025: Tarih ve Belgeler

SINAV TARİHİ VE DETAYLARI

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na başvuran adaylar, sınav tarihi ile giriş belgeleri konularında önemli gelişmeleri merakla bekliyor. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları’na giriş yapmak isteyen adayların katılacağı bu sınav, 23 Şubat 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve toplamda 165 dakika sürecek. Adayların, sınav saatinden önce sınav merkezinde hazır bulunmaları gerektiği önem taşımaktadır.

GİRİŞ BELGELERİNİN AÇIKLANMASI

MSÜ sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmamıştır. Ancak, sınav tarihine yaklaştıkça ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden bu belgelerin erişime açılması bekleniyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile AİS’e giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyebilir ve indirebilir. MSÜ sınav giriş belgeleri açıklandığında, belgenizi sorgulamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz: