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MSÜ Tercihlerini Ne Zaman Yapabilirsiniz?

MSÜ TERCİHLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

MSÜ tercihleri, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi aracılığıyla yapılacak. Adayların, belirlenen zaman diliminde tercih işlemlerini bitirmeleri gerekiyor. “MSÜ tercih ekranı açıldı mı?” sorusunun yanıtı ve güncel bilgilere ulaşmak için MSB Personel Temin sayfası düzenli olarak incelenmelidir.

MSÜ TERCİH TARİHLERİ VE YÖNTEMİ

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri ne zaman yapılacak? MSÜ tercihleri nasıl gerçekleştirilir? 2025 MSÜ Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde açıklandı. Fakat, MSÜ tercih tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Geçen yıl, tercih işlemleri 3 Nisan – 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılmıştı. MSÜ tercihleri, Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden yürütülecek.

MSÜ TERCİH EKRANI

MSÜ tercih işlemleri, Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi internet sitesi olan https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların tercihlerini zamanında yapmaları büyük önem taşıyor.

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