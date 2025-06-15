Mtb Başkanı Ramazan Özcan, Destek Bekliyoruz

NİSAN AYI ZİRAİ DONUNUN ETKİLERİ

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Nisan ayında yaşanan zirai don olayı sonrasında zarar gören üreticilere yönelik destek ödemelerinin önümüzdeki günlerde yapılmasının beklendiğini açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zirai Don Araştırma Komisyonu’na Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni temsilen sunum yapan Özcan, 12 Nisan’da Türkiye genelinde etkili olan don olayının 34 ilde, kayısı, üzüm, elma ve ceviz gibi önemli ürünleri kapsayan 16 üründe ciddi hasara yol açtığını belirtti. Ayrıca zararların yalnızca ürünlerle sınırlı kalmadığını, meyve ağaçlarının da büyük oranda etkilendiğini ifade etti. “Malatya’da zararın boyutu yüzde 100. Üreticilerle birlikte tüm bileşenler, ekonomik ve sosyolojik olarak bu krizden etkilendi. Bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yıl da mahsul tahmininde bulunmak güç” dedi.

ZARAR MİKTARI VE ETKİLERİ

Malatya’nın kayısı üretiminde meydana gelen kayıplara dikkat çeken Özcan, tahmini zararın 750 milyon doları aştığını ve rekoltenin beklenenden düşük olması nedeniyle bu miktarın 1 milyar dolara kadar çıkabileceğini belirtti. Ayrıca, hasat döneminde 30 bin ailenin, yıl boyunca ise 6 binden fazla kişinin çalıştığı bir sektörün de etkilendiğini vurguladı. Özcan, Meclis Araştırma Komisyonu’nun çalışmaları kapsamında Malatya’nın ilk ziyaret edilen illerden biri olduğunu hatırlatarak, “Komisyon sadece zarar tespiti değil, felaketin sebepleri ve gelecekte alınması gereken önlemler üzerine de derinlemesine bir araştırma yürütüyor” şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile diğer yetkili kurullarla temas içinde olduklarını ifade eden Özcan, üreticilerin zararlarının tazmini için güçlü bir destek mekanizması beklediklerini söyledi. Özcan, “Çiftçimizin uğradığı zararın bir kısmının dahi olsa karşılanması için umutluyuz. Komisyonun raporunu tamamlamasının ardından Tarım Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde bir ödeme kararı çıkmasını bekliyoruz” dedi.