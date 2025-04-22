Mtk Koleji Tenis Takımı Başarı Kazandı

MTK KOLEJİ TENİS TAKIMI BAŞARIYLA GURURLANDIRIYOR

MTK Koleji Yıldız Erkekler Tenis Takımı, gruplarından başarıyla çıkarak ‘Okul Sporları Yıldız Erkekler Tenis Türkiye Şampiyonası’na gitme hak kazanmıştı. 16-20 Nisan tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen bu önemli şampiyonada, MTK Koleji tenis takımını temsil eden ortaokul öğrencileri Aras Tezcan ve Kerem Altun, çok çekişmeli geçen mücadelelerin ardından Türkiye dördüncülüğü kupasını Muğla’ya ve okullarına kazandırdı.

BAŞARI GURURU VE TEBRİKLER

MTK Koleji’nin kurucu şirketi Muğla Yatırım Birliği (MUYABİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özden Gürbüz, elde edilen Türkiye 4’üncülüğü nedeniyle öğretmen ve öğrencileri kutladı. Gürbüz, “Muğla’da başlayan müsabakalardan Türkiye şampiyonluğuna kadar geçen süreçte hem okulumuzu, hem de Muğla’mızı başarı ile temsil ederek bizleri üst üste gururlandıran öğrencilerimiz Aras Tezcan ve Kerem Altun ile Beden Eğitimi Öğretmenlerimiz Gizem Çimen ve Behçet Çimen’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye ekledi.