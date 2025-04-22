Haberler

Mtk Koleji Tenis Takımı Başarı Kazandı

MTK KOLEJİ TENİS TAKIMI BAŞARIYLA GURURLANDIRIYOR

MTK Koleji Yıldız Erkekler Tenis Takımı, gruplarından başarıyla çıkarak ‘Okul Sporları Yıldız Erkekler Tenis Türkiye Şampiyonası’na gitme hak kazanmıştı. 16-20 Nisan tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen bu önemli şampiyonada, MTK Koleji tenis takımını temsil eden ortaokul öğrencileri Aras Tezcan ve Kerem Altun, çok çekişmeli geçen mücadelelerin ardından Türkiye dördüncülüğü kupasını Muğla’ya ve okullarına kazandırdı.

BAŞARI GURURU VE TEBRİKLER

MTK Koleji’nin kurucu şirketi Muğla Yatırım Birliği (MUYABİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özden Gürbüz, elde edilen Türkiye 4’üncülüğü nedeniyle öğretmen ve öğrencileri kutladı. Gürbüz, “Muğla’da başlayan müsabakalardan Türkiye şampiyonluğuna kadar geçen süreçte hem okulumuzu, hem de Muğla’mızı başarı ile temsil ederek bizleri üst üste gururlandıran öğrencilerimiz Aras Tezcan ve Kerem Altun ile Beden Eğitimi Öğretmenlerimiz Gizem Çimen ve Behçet Çimen’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye ekledi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kastamonu’da Eşini Öldüren Şahıs Tutuklandı

Kastamonu'da 8 aylık hamile Elif Civil'in cesedi, eşinin 10 gün evde saklamasının ardından bulundu. Eşi cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.
Haberler

Vezirköprü AK Parti Toplantısı Gerçekleşti

Vezirköprü'de AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplandı. AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı'nın da katıldığı toplantıda, partinin faaliyetleri ve gelecek döneme dair planlar değerlendirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.