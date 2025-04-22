Mtk Koleji Türkiye Dördüncülüğü Kazandı

MTK KOLEJİ’NDEN BÜYÜK BAŞARI

MTK Koleji Yıldız Erkekler Tenis Takımı, gruplarından başarılı bir şekilde çıkarak “Okul Sporları Yıldız Erkekler Tenis Türkiye Şampiyonası”na katılma hakkı kazanmıştı. 16-20 Nisan tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen “Okul Sporları Tenis Türkiye Şampiyonası” nda, takımda yer alan ortaokul öğrencileri Aras Tezcan ve Kerem Altun, oldukça mücadeleci geçen maçların ardından Türkiye dördüncülüğü kupasını Muğla’ya ve okula kazandırdı.

BAŞKAN’DAN TEBRİK MESAJI

MTK Koleji’nin kurucu şirketi Muğla Yatırım Birliği (MUYABİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özden Gürbüz, elde edilen dördüncülük nedeniyle öğretmen ve öğrencileri kutladı. Gürbüz, “Muğla’da başlayan müsabakalardan Türkiye şampiyonluğuna kadar geçen süreçte, hem okulumuzu, hem de Muğla’mızı başarı ile temsil eden öğrencilerimiz Aras Tezcan ve Kerem Altun ile Beden Eğitimi Öğretmenlerimiz Gizem Çimen ve Behçet Çimen’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.