MTOSB’de Yenilenebilir Enerjiye Vurgu

YENİLENEBİLİR ENERJİYE VERİLEN ÖNEM

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, yenilenebilir enerji kaynaklarını dikkatle kullandıklarını vurgulayarak, “Yenilenebilir enerji dünyamızın geleceği açısından zaruri bir hal almıştır. Mersin Tarsus OSB’de kullanılan enerjinin yüzde 24’ü güneş enerjisinden karşılanıyor” diye konuştu. Ayrıca, Makina Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı İsmail Oğuz ve yönetim kurulu üyeleri, MTOSB’yi ziyaret ederek Başkan Tekli ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi de incelendi ve Başkan Tekli, MTOSB hakkında bilgi verdi.

MAKİNE SANAYİNE YERLİ ÜRETİM VURGUSU

Başkan Tekli, makinelerin ve mühendislerin sanayi bölgeleri açısından önemine dikkat çekti. “Makinalar ve mühendisler bölgemiz için çok önemli. Fuarlara katılım sağlayarak makina teknolojisini yakından takip ediyoruz. Bölgemizdeki birçok tesis yurt dışı makinalarla kurulmuş, bundan dolayı bazen üzülüyorum. Makinalarda yerli üretime geçilmesi gerek. Makina sanayisinde yerlileşme oranını arttırmamız gerekiyor” şeklinde konuştu. Mersin’de makine mühendisliği okuyan öğrencilere yönelik bir davette de bulunan Tekli, “Ülkemiz savunma sanayi sektöründe büyük bir hızla ilerliyor, fakat üretim hatlarında sanayi makineleri konusunda o hızı yakalayamadık. Yerli üretime mutlaka geçmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

GENÇLER İÇİN FIRSATLAR YARATMAK

Başkan Tekli, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına verdikleri önemi tekrar vurgulayarak, “Yenilenebilir enerji dünyamızın geleceği açısından zaruri bir hal almıştır. Mersin Tarsus OSB’de kullanılan enerjinin yüzde 24’ü güneş enerjisinden karşılanıyor. Bu oran ile Yeşil OSB belgesi almaya hak kazandık” dedi. Makina Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı İsmail Oğuz ise makina mühendisliği bölümü öğrencilerinin, bölümleri hakkında tam bir bilgi sahibi olmalarını gerektiğini belirtti. Oğuz, “Bu nedenle üniversitelerimizde oluşturduğumuz öğrenci komisyonumuz ile OSB’lerde fabrika gezileri düzenliyoruz, seminerlerimize ve toplantılarımıza davet ediyoruz. Öğrenci komitemiz çok aktif bir şekilde çalışıyor. Gençlerimizin önünü açmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diyerek öğrencilerin iş hayatına hazırlanmalarına destek sunduklarını dile getirdi. Ziyaret programına, MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz, Bölge Müdür Yardımcıları Pınar Özal Kanık ve Hasan Çay da katıldı.