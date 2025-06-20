MTSO Başkan Yardımcısı İhracat Sorunlarını Anlattı

İHRACATTEKİ OLUMSUZ ETKİLER

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Yardımcısı Basri İlhan, “Deprem sonrası yeniden yükselme trendinde olan ihracatımız, bu seferde zirai don engeliyle karşı karşıya. İlimiz ihracatının devamlılığı için yeni teşviklere ihtiyacımız var” diyerek önemli durumları vurguladı. MTSO ile Türk Eximbank iş birliğinde düzenlenen ihracat kredisi bilgilendirme toplantısında konuşan İlhan, ihracatçı üyelerin yeni pazarlar bulmasını ve ihracat miktarlarını artırmalarını çok önemsiyor.

POTANSİYEL İHRACAT HEDEFLERİ

Başkan Yardımcısı İlhan, “6 Şubat’ta yaşadığımız asrın felaketi ilimiz ihracatını bıçak gibi kesti. O yılı yüzde 20 düşen ihracatla kapadık. 2024 yılında önceki yıla göre yüzde 9 artışla 426 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl amacımız 500 milyon doları aşmak” ifadelerini kullandı. Ancak Malatya’nın ihracat rakamlarını etkileyen olumsuz durumlar mevcut.

ZİRAİ DONUN ETKİSİ

İlhan, 12 Nisan’da yaşanan zirai donun ihracat üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirterek, “Yükselme trendinde olan ihracatımız, bu seferde zirai don engeliyle karşı karşıya. Son iki aydır ihracatımızda düşüş yaşıyoruz. Kuru kayısı ihracatındaki düşüş şehrimizin ihracatını genel manada olumsuz etkiliyor” dedi. Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tescilli Malatya Kayısısı’ndaki bu durumun ülke ekonomisini de olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

DESTEK BEKLENTİLERİ

İlhan, hem ekonominin olumsuz etkilenmemesi hem de dış pazar kaybını yaşamamak adına hükümetten ciddi adımlar atmasını bekliyor. İhracatçı üyelerin karşılaşacağı yaptırımların bertaraf edilmesi için gerekli desteklerin sağlanması gerektiğini belirten İlhan, “Türk Eximbank’tan pozitif ayrımcılık bekliyoruz. Düşük faizli krediler, artan maliyetler nedeniyle rekabet gücü zayıflayan üyelerimize can suyu olacak” diye ekledi.

FİNANSAL DESTEK SUNUMU

Toplantının devamında, Türk Eximbank Kahramanmaraş Şube Müdürü İbrahim Halil Yıldırım, ihracatçı firmaların finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli kredi destekleri ile ihracat alacakları sigortası konularında bilgiler sundu. Bu tür desteklerin, ihracat alanında yaşanan sıkıntıları aşmak için kritik öneme sahip olduğu ifade edildi.