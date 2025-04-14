MTSO Başkanı, Malatya İçin Destek İstedi

AFET BÖLGESİ İLANI TALEBİ

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yaşanan zirai don olayından sonra Malatya’nın “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” olarak ilan edilmesi için Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklara resmi başvuruda bulunduklarını belirtiyor. Sadıkoğlu, “Yaşadığımız don afetinin getireceği ekonomik kaybı kaldıracak güçte değiliz. Üreticimiz başta olmak üzere şehrimizin ekonomik kaybının tespiti ve desteği için afet bölgesi ilan edilmesi şarttır. Talebimizi resmi olarak ilettik, sürecin takipçisiyiz” diyor.

ZİRAİ DONUN EKONOMİK ETKİLERİ

Başkan Sadıkoğlu, Malatya’nın “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” olarak ilan edilmesini yeniden talep ederek, “Zirai donun şehrimize verdiği zararın en üst seviyede karşılanması için Malatya’nın ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilan edilmesi gerektiğini bir kez daha talep ediyoruz. Talebimizi sadece sesli olarak dillendirmiyoruz, resmi olarak da girişimlerde bulunduk. Hazırladığımız kapsamlı resmi yazımızı Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderdik. Sürecin takipçisi olacağız. Üreticimiz başta olmak üzere, esnafımız, tüccarımız ve ihracatçımızın yanındayız” diyor.

KAYISI ÜRETİCİLERİNİN SORUNLARI

Zirai donun neden olacağı ekonomik kaybın tüm şehri olumsuz yönde etkileyebileceğini vurgulayan Sadıkoğlu, “12 Nisan gecesi, 6 Şubat sonrası ikinci afeti yaşadık. Ülkemizin büyük bir bölümünde etkili olan zirai dondan Malatya da ciddi şekilde etkilendi. Yüksek rakımlı ilçelerimizin bazı bölgelerinde hava sıcaklıkları -12 dereceye kadar düştü ve şehirdeki kayısıların tamamı dondu. Zirai don, sadece kayısıları dondurmakla kalmadı, ağaçların fizyolojik yapısına da zarar verdi. Bu yıl rekoltemiz sıfıra inecek. 50 binden fazla ailemiz şu an doğrudan, şehrimizin tamamı dolaylı yoldan kayısıdan etkilenecek. Büyük ekonomik sıkıntılar kapıda” diye belirtiyor.

ŞİRKETLERİN SİGORTA DURUMU

Sadıkoğlu, kayısı ağaçlarının büyük bir kısmının sigortasız olduğunu aktarırken, “Şehrimizde 19 bin 500 adet TARSİM poliçesi kesilmiş olup, bu poliçelerin sadece 8 bin 720’si kayısı üreticisini kapsamaktadır. Kayısı üreticimizin sadece yüzde 20’sinin ağaçlarını sigortalattığını görüyoruz. Üstelik, sigorta meslek komitemizden aldığımız bilgiye göre, sigorta yaptıran üreticilerimizin çoğunun poliçeleri sadece doluyu kapsamakta, zirai donu kapsamıyor. Bu da ayrı bir sorun. TARSİM sigortası yaptıran ve yaptırmayan tüm çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi şarttır” ifadelerini kullanıyor.

İLERİ DE KALICI ÇÖZÜMLER GEREKİYOR

Zirai dondan kaynaklanacak ekonomik kaybın, hala depremden aldıkları yarayı tedavi ederken tüm şehri olumsuz etkileyeceğini kaydeden Sadıkoğlu, “Zirai donun açtığı ekonomik yarayı saracak kalıcı adımlar atılmazsa, üreticimizle birlikte yüzlerce sektör aynı mağduriyeti yaşayacaktır” diyor. Ayrıca, “Üreticimiz başta olmak üzere, esnafımız, tüccarımız, ihracatçımız ile zirai ilaç, gübre, çadır, branda, makine ekipman ve nakliye gibi kayısıyla ilgili tüm sektörler desteklenmeli, ilimiz ekonomisinin önü açılmalıdır” şeklinde ekliyor.