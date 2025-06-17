MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Süre Uzatımını Talep Etti

DEPREMZEDELERİN SÜRE BASKISINA DİKKAT ÇEKİYOR

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 30 Haziran’da sona erecek yerinde dönüşüm yararlanma süreciyle ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Başkan Sadıkoğlu, “Depremde canını kurtaran vatandaşımız yuvasını kurma telaşındayken süre baskısına maruz bırakılıyor, bu vicdani değil. Depremzede süresiyle yarıştırılmamalı, süreç en az yıl sonuna kadar uzatılmalıdır” dedi. Yerinde dönüşümde ruhsat teslim süresinin sona ermesine az bir süre kaldı. Eğer 30 Haziran 2025 tarihi uzatılmazsa, birçok hak sahibi desteklerden yararlanamayacak.

MAĞDURİYETLER UNUTULMAMALI

Süreç hakkında daha fazla bilgi veren MTSO Başkanı, deprem illerinde yaşanan acıların ve mağduriyetlerin akılda tutulması gerektiğini ifade ederek, süre uzatımının vicdani bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Sürenin bitişine yaklaşıldığını belirten Sadıkoğlu, “Deprem bölgesinde on binlerce insanımız konteynerde yaşıyor. Canını kurtaran vatandaşımız yeniden bir yuva kurma telaşında. Ancak ekonomik belirsizlik, imar izinlerinin gecikmesi, ruhsat süreçleri, arsa sorunları ve anlaşmazlıklar gibi birçok nedenle yerinde dönüşüm sürecinde aksaklıklar yaşanıyor ve devam ediyor. İlan edilen sürenin sona ermesine sayılı gün var. Bizlere ulaşan üyemiz, vatandaşımız haklı olarak süre baskısından şikayet ediyor. Depremzede vatandaşlarımızın yaşadığı acılar ve zorluklar unutulmamalıdır. Yıkılan evini ayağa kaldırmak için çabalayan binlerce insanı bu gibi kaygılarla muhatap etmenin doğru olmadığı açıktır. Süre uzatımı vicdani bir sorumluluktur” dedi.

UYGULAMA TAKVİMİ GERÇEKLERLE UYUŞMUYOR

Başkan Sadıkoğlu, “Uygulama takvimi sahadaki gerçeklerle örtüşmüyor” diyerek, vatandaşların sürelere ayak uyduramadığını dile getirdi. “30 Haziran’da sona erecek ruhsat teslim süresi hem vatandaşımıza hem süreci yöneten kurumlara ciddi bir baskı yaratıyor. Bu tarihin yıl sonuna kadar uzatılması, vatandaşlarımızın daha sağlıklı karar almasına olanak tanıyacaktır” şeklinde konuştu.

RESMİ KARAR BEKLENİYOR

Depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen yıkımların hala devam ettiğini vurgulayan Sadıkoğlu, “Deprem bölgesindeki gerçekler, kağıt üzerindekilerden farklı. Bu süreçte vatandaşın yükünü hafifletmeli ve destek olmalıyız. Desteklerin artırılması yönündeki çağrılarımızı yinelemekle kalmıyor, süre uzatımı için gerekli adımların atılmasını ve resmi kararın kamuoyuyla paylaşılmasını bekliyoruz. Milletvekili veya yetkili kurum amirlerinin gayrı resmi beyanları vatandaşlarımızın kaygılarını gidermiyor. Süre uzatımı bekleyen depremzede vatandaşlarımızın taleplerini ve beklentilerini dikkate almalıyız. Çağrımız yalnızca Malatya için değil, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep gibi tüm deprem illerinde mağduriyet yaşayan depremzedelerimiz içindir” dedi.