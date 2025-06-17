MTSO Başkanı Süre Uzatımı Talep Etti

YERİNDE DÖNÜŞÜM SÜRESİ HIZLA DARALIYOR

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 30 Haziran’da sona erecek olan Yerinde Dönüşüm yararlanma süreci hakkında önemli bir uyarıda bulundu. Sadıkoğlu, “Depremde canını kurtaran vatandaşımız yuvasını kurma telaşındayken süre baskısına maruz bırakılıyor, bu vicdani değil. Depremzede süreyle yarıştırılmamalı, süreç en az yıl sonuna kadar uzatılmalıdır” dedi. Yerinde dönüşümde ruhsat teslim süresinin sona ermesine az bir süre kaldığı için birçok hak sahibi desteklerden faydalanamayacak.

ACILAR VE MAĞDURİYETLER UNUTULMAMALI

Süreç üzerine değerlendirmelerde bulunan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, deprem bölgesindeki acıların ve mağduriyetlerin dikkate alınması gerektiğine vurgu yaptı. Süre uzatımının vicdani bir sorumluluk olduğunun altını çizen Sadıkoğlu, “Deprem bölgesinde on binlerce insanımız konteynerde yaşıyor. Canını kurtaran vatandaşımız yeniden bir yuva kurma telaşında. Ancak ekonomik belirsizlik, imar izinlerinin gecikmesi, ruhsat süreçleri, arsa sorunları ve anlaşmazlıklar gibi birçok nedenle yerinde dönüşüm sürecinde aksamalar yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. İlan edilen sürenin sona ermesine sayılı gün var. Bizlere ulaşan üyemiz, vatandaşımız haklı olarak süre baskısından dert yanıyor” şeklinde konuştu.

YETKİLİLERDEN RESMİ AÇIKLAMALARI BEKLİYORUZ

Başkan Sadıkoğlu, “Görüyoruz ki vatandaşlarımız ne yazık ki süreçlere yetişemiyor. 30 Haziran’da sona erecek ruhsat teslim süresi hem vatandaşımıza hem süreci yürüten kurumlarımıza ciddi bir baskı oluşturuyor. Bu tarihin en az yıl sonuna kadar uzatılması, insanlarımızın daha sağlıklı karar almasına imkan sağlayacaktır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, deprem bölgesindeki yıkımların 2 yıl geçmesine rağmen hala devam ettiğini hatırlatarak, “Deprem bölgesindeki gerçekler kağıt üzerindekilerden farklı. Böylesi bir süreçte vatandaşın sırtından yük alıp destek olmak zorundayız. Desteklerin yetersiz kaldığı ve artırılması konusundaki çağrılarımızı yineliyor, süre uzatımı için de gerekli adımların atılmasını bekliyoruz” dedi.

TÜM DEPREM İLLERİ İÇİN BİR ÇAĞRI

Başkan Sadıkoğlu, milletvekili veya yetkili kurum amirlerinin gayrı resmi beyanlarının, vatandaşların kaygılarını gidermeye yetmeyeceğini, bu nedenle süre uzatımını bekleyen depremzede vatandaşların taleplerinin dikkate alınması gerektiğini belirtti. “Çağrımız sadece Malatya için değil; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep başta olmak üzere tüm deprem illerinde mağduriyet yaşayan depremzedelerimiz içindir” diye ekledi.