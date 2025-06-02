MTSO Başkanı, Zirai Don İçin Destek Talep Etti

TOPLANTIYA KATILIM VE DÖNEMSEL ZARARLAR

Malatya’da gerçekleştirilen TBMM Zirai Don Meclis Araştırma Komisyonu toplantısında, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, zirai don afetinin ekonomik ve sosyal etkilerini aktardı. 12 Nisan’da yaşanan don olayı sonrası Malatya’nın derinden etkilendiğini belirten Sadıkoğlu, “Zirai don afetinin üzerinden 49 gün geçti. 12 Nisan gecesi 34 ilde etkili olan zirai dondan Malatya olarak derinden etkilendik. AB Coğrafi İşaret Tescilli kayısımızın yüzde 100’ü yanmış durumda” diye konuştu. Malatya’nın kayısıdan yıllık 500 milyon dolarlık bir döviz girdisi sağladığını vurgulayan Sadıkoğlu, zararların giderilmesi için kalıcı adımlar atılmasını istedi. “Hasar tespitinin bir an evvel tamamlanmasını, desteklerin hızlıca açıklanmasını bekliyoruz” dedi.

Sadıkoğlu, üretici, ihracatçı ve esnafların destek taleplerini de dile getirdi. “Malatya olarak, şehrimizin ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilan edilmesini talep ediyoruz. Zirai donun ekonomik zararının giderilmesi ancak devletimizin kapsamlı destekleriyle mümkün olacaktır” dedi. Donun yalnızca meyveleri değil, ağaçları da etkilediğini belirten Sadıkoğlu, “Üreticimiz önümüzdeki en az 2 yıl bahçeleri için daha fazla bakım yapması gerekiyor. Bu sezonun borçları varken, yeniden gübre, ilaç, mazot, işçilik maliyetleri ile çiftçimizin baş etmesi mümkün değil” şeklinde konuştu. Sadıkoğlu, çiftçilere faizsiz ve uzun vadeli krediler sağlanması gerektiğini aktardı.

TARSİM UYGULAMALARINDAKİ HAKSIZLIKLAR

Başkan Sadıkoğlu, TARSİM uygulamalarının üreticileri mağdur ettiğine dikkat çekti. “TARSİM poliçelerinde bahçedeki ağaçların yüzde 5’i çiçek açtığında teminat başlıyor. Yüksek kesimlerde birçok ağaç çiçek açmadan yandı” diyen Sadıkoğlu, bu nedenle ödemelerin yapılmadığını belirtti. Üreticilerin mağdur edilmemesi için gerekli desteklerin sağlanmasını talep etti. Avrupa’daki uygulamalara da değinen Sadıkoğlu, “Zirai dona karşı Avrupa ne yapıyor diye incelemelerde bulunduk. Özellikle İspanya ve İtalya’da yeni dikimler yapılırken oradaki Tarım İl Müdürlüğü dengindeki kurumlar projelendirmeler yapıyor” ifadelerini kullandı. Ülkemizde de benzer önlemler alınması gerektiğini vurguladı.