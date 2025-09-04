MtsO’dan AkToğ, Tobb TIR Komite Üyesi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aktoğ, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) TIR Komite Üyeliğine seçilerek ikinci kez bu görevi üstleniyor. Aktoğ, MTSO’nun ilk defa katıldığı bu komitede Mersin’i iki yıl daha temsil edecek. Seçim sonrası düşüncelerini paylaşan Aktoğ, Mersin’in dış ticaretinin yaklaşık yüzde 30’unu kara taşımacılığıyla gerçekleştirdiğini belirtirken, “Türkiye’nin en büyük kara araç filolarından birine sahibiz. Ancak lojistik sektöründe çözüm bekleyen önemli başlıklar var” dedi.

SORUNLARIN ÖNEMİ

Sınır kapılarında bekleme sürelerinin uzaması, artan taşıma maliyetleri, şoför bulma ve vize problemleri ile geçiş belgesi kotalarındaki zorlukların sektörde öncelikli gündem maddeleri olduğunu ifade eden Aktoğ, “Bu sorunlar firmalarımızın rekabet gücünü etkilerken, ülke ihracatının hızını da yavaşlatıyor. Geçmiş dönemde olduğu gibi bu dönem de sektörle ilgili tüm konuların takibini sürdüreceğiz” diye konuştu.

Lojistik maliyetlerinin optimizasyonu açısından lojistik merkezlerin değerine işaret eden Aktoğ, Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü artıracak yatırımların hızlandırılması ve kamu desteklerinin sağlanması için çalışmalar yürüteceklerini dile getirdi. Ayrıca, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı sürecine uyumun kritik olduğunun altını çizen Aktoğ, “Düşük emisyonlu araçlara geçiş, lojistikte karbon ayak izinin azaltılması ve dijital takip sistemlerinin yaygınlaşması artık ertelenemez bir ihtiyaç” ifadelerini kullandı.

DİJİTALLEŞMENİN ETKİSİ

Dijitalleşmenin sektörün geleceğini şekillendireceğini vurgulayan Aktoğ, “Dijital gümrük uygulamaları, elektronik TIR karneleri ve akıllı lojistik çözümleri önümüzdeki dönemde sektörün rekabet gücünü artıracak. Bizler de bu dönüşümde aktif rol almaya, sorunları çözmek kadar geleceğin lojistiğini kurmaya da kararlıyız” dedi.