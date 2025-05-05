MtsO İhracatta Düşüş Yaşadı. Ekonomi Etkilenecek

MALATYA İHRACAT RAKAMLARI

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, nisan ayında Malatya’nın gerçekleştirdiği ihracatın 23 milyon 178 bin dolar olduğunu duyurdu. Sadıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, iç ve dış piyasalardaki dalgalanmalar sebebiyle ihracatta bazı olumsuz durumların yaşandığını belirtti.

Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta düşüş gerçekleştiğini aktaran Sadıkoğlu, “Nisan ayında Malatya’dan önceki aya göre yüzde 33, önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 5 düşüşle 23 milyon 178 bin dolar ihracat gerçekleştirdik” diye ekledi. Dış ticaretteki belirsizlikler ve iç piyasalardaki ekonomik göstergelerdeki değişimlerin il ekonomisini olumsuz etkilediğini vurguladı. “Yine de her şeye rağmen üreten ve ihracat yapan üyelerimizi ve personellerini gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

12 Nisan’da yaşanan zirai don olayının kayıların neredeyse tamamını etkilediğini belirten Sadıkoğlu, Malatya’nın yıllık ortalama 90 bin ton kayısı ihracatı yaptığını ifade etti. “Edindiğimiz bilgilere göre stokta 30 bin ton civarında kayısı var. Bu stok elbette dış pazarın mevcut ihtiyacını karşılamayacak. İhracat rakamlarımızda düşüş yaşayacağız” dedi. Şehrin ihracat rakamlarının azalmasının ülke ekonomisini doğrudan etkileyeceğini dile getirerek, “Hem ekonomimizin olumsuz etkilenmemesi hem de dış pazarımızı kaybetmememiz için hükümetimizin bu konuda ciddi adımlar atmasını bekliyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı.