MTSO Sanayicilere Dijital Dönüşüm Desteği Sağlıyor

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), sanayicileri dijital dönüşüme hazırlamak adına çalışmalara devam ediyor. Mersin sanayisinin yeşil dönüşümüne tam destek verme hedefiyle yıla başlayarak, üniversite-sanayi işbirliği içinde sanayicilerin dijital dönüşüm süreçlerine katkıda bulunacak. MTSO, üniversitelerin mühendislik fakültesi öğretim üyelerinden oluşan ‘Sanayide Dijital Dönüşüm Mentörleri’ ile iş birliği yaparak sahada çeşitli uygulamalar gerçekleştirecek. Bu sayede sanayicilerin üretim süreçlerinde verimliliği artırarak dijital dönüşüme geçişlerini sağlamayı ve firmaların yeşil dönüşümüne destek olmayı amaçlıyor.

MENTÖRLERDEN DETAYLI BİLGİLER

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır’ı ziyaret eden mentörler, planladıkları çalışmalar hakkında bilgi paylaştı. Yapılacak çalışmalar çerçevesinde ilk aşamada pilot üretim firmaları ile yola çıkılacak. Öncelikle bu firmaların dijitalleşme seviyeleri belirlenecek. Ardından dijital dönüşüm için gerekli adımlar tespit edilerek, bu adımların gerçekleştirilmesi konusunda rehberlik sağlanacak. Proje kapsamında ayrıca robot, kobot, otomasyon ve enerji verimliliği konularında eğitimler verilerek, sanayi firmalarının dijital dönüşümde görev alacak personelinin mesleki yetkinliklerini geliştirmeye katkı sunulacak.