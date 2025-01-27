Mtv Ödemelerinde Son 5 Gün Kaldı

Araç sahiplerini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ilk taksit ödemelerinde son beş güne girildi. Zamanında ödeme yapmayanlar gecikme faizi ve e-haciz ile karşı karşıya kalıyor. Peki, MTV ne kadar? Motorlu Taşıtlar Vergisi nerelerde ödenir? En düşük ve en yüksek MTV ne kadar?

MTV ÖDEMELERİ NEREDE YAPILABİLİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ilk taksit ödemeleri için son gün 31 Ocak olarak belirlendi. Araç sahipleri, ödemelerini vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden gerçekleştirebilir. 31 Ocak’a kadar ödemesini yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak. Bu süreçte, vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi de başlatılabiliyor. Ayrıca, araçların muayenesinin yapılabilmesi için MTV’nin ödenmiş olması gerektiği unutulmamalı.

2025 MTV MİKTARLARI BELİRLENDİ

Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki defa ödeniyor. Ocak ve Temmuz aylarında, 2 eşit taksit halinde ödenmesi gerekiyor. 2025 yılı için MTV, araçların motor hacmi, yaşı ve değerine göre belirleniyor. İşte araç türlerine göre güncellenmiş MTV tutarları:

1300 motor hacmi ve altındaki araçlar için:

– 1-3 yaş: 5.803 TL

– 4-6 yaş: 4.042 TL

1300-1600 motor hacmindeki araçlar için:

– 1-3 yaş: 10.112 TL

– 4-6 yaş: 7.577 TL

1601-1800 motor hacmindeki araçlar için:

– 1-3 yaş: 17.866 TL

– 4-6 yaş: 13.956 TL

Motosikletler için ise şu tutarlar geçerli:

– 100-250 motor hacmi (1-3 yaş): 899 TL

– 251-650 motor hacmi (1-3 yaş): 1.862 TL

– 651-1200 motor hacmi (1-3 yaş): 4.808 TL

– 1201 ve üzeri motor hacmi (1-3 yaş): 11.066 TL