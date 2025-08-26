Muammer Aşık, Antikacı Olmaya Başladı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YOLCULUK

Burdaki gençliğinde Karadere köyünde yaptığı oğlak çobanlığı ile tanınan Muammer Aşık, şimdi antikacı olarak hayatına devam ediyor. Muğla’nın Fethiye ilçesine oğlak satışı için gitmesiyle birlikte, otellerde satılan eski eşyaları gördüğünü ve bu durumun antikaya olan ilgisini artırdığını belirtiyor. 53 yaşındaki Aşık, iş yerinde pek çok eski eşya alıp satıyor.

ANTİKA ALIM SATIMI

Çanakkale-İzmir kara yolunda bulunan iş yerinde, eski halı, kilim, cam ve toprak kaplardan oluşan binlerce ürün mevcut. Muammer Aşık, bu eski eşyaları çoğunlukla köylerden topladığını ifade ediyor. Aşık, çocukluğunda yaptığı çobanlığı anlatarak, “Çocukluğum Burhaniye Karadere köyünde geçti. Ailem, hayvancılıkla uğraşıyordu. Babam ticaret ile ilgilenirdi ve kamyoncuk yapıyordu. Oğlak çobanlığı yaptık biz. Oğlakları Fethiye’ye güzel bir şekilde satmak için götürdük. Orada otellerde eski eşyaların alınıp satıldığını gördüm. O günden itibaren eski eşyaları toplamaya başladım” diyor.

KÜLTÜREL DEĞERLERİ ELDE TUTMAK

Aşık, köylülerde bolca bulunan eski eşyaları değerlendirerek, antikacılık işine devam ettiklerini belirtiyor. “O eşyaları toplayıp, Fethiye’ye götürerek orada dekoratif olarak değerlendirilmesi amacıyla sunuyordum. Şimdi ise antikacı olarak işimize devam ediyoruz.” şeklinde konuşuyor. Aşık, geçmişin izlerini sürdürüyor ve tarihi eşyaları yeni nesillere ulaştırarak kültürel değerleri yaşatmaya çalışıyor.