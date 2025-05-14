Muay Thai Türkiye Şampiyonası Kemer’de Yapıldı

MUAY THAI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Muay Thai Türkiye Şampiyonası, 4-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında Kemer, Antalya’da yapıldı. Şampiyonada Biruni Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi 2. sınıf öğrencisi Muhammed Seyyid Mülayim, sergilediği üstün performans sayesinde Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

SPORCULAR KIM KIMLARDI?

Türkiye’nin çeşitli illerinden toplam 214 sporcunun mücadele ettiği şampiyona, Antalya’nın Kemer Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Organizasyona katılan sporculardan 152’si erkek, 62’si kadın olmak üzere iki cinsiyet kategorisinde mücadele etti. Dört gün süren müsabakalarda, sporcular izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

AÇILIŞ TÖRENİ VE BAŞKANIN MESAJI

Final müsabakasında rakibini yenerek madalya kazanan Muhammed Seyyid Mülayim, şampiyonluk elde etti. Açılış törenine katılan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, organizasyonun önemli olduğunu belirterek, tüm sporculara başarılar diledi.