Muayene İstasyonlarına 830 Milyon $ Teklif!

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARININ ÖZELLEŞTİRME İHALESİ SONUÇLANDI

Araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesinde 1. bölge için en yüksek teklif 830 milyon dolarla MOI Ortak Girişim Grubu’ndan (OGG) geldi. 2. bölge içinse, yine MOI OGG, 890 milyon dolarla en yüksek teklifi vermiş oldu.

İHALE SÜRECİNE GENEL BAKIŞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, ilk olarak 1. bölge için araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerine yönelik bir ihale yapıldı. İhaleye katılan gruplar arasında Doğuş Tem OGG (Doğuş Holding AŞ-Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret AŞ), AGTT OGG (Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği AŞ-GGK Yapı Gayrimenkul Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-TÜV SÜD Aktiengesellschaft-Test Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ) ve MOI OGG (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ- Itversia Gestion S.L.-Opus Group AB -VTV Norte SA) yer aldı. Elemesiz ilk turda verilen teklif 750 milyon dolardı. Açık artırma ile gerçekleştirilen ihale, 800 milyon dolarla başladı. İlk turda MOI OGG 805 milyon dolar, AGTT OGG ise 810 milyon dolarlık teklifler sundu, ancak Doğuş Tem OGG bu süreçten çekildi. Son ve üçüncü turda, MOI OGG teklifini 830 milyon dolara çıkardı, AGTT OGG de ihale sürecinden çekildi. Böylece 1. bölge için en yüksek teklif MOI OGG’dan geldi.

İKİNCİ BÖLGE İÇİN TEKLİFLER BELİRLENDİ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 2. bölgeye ait araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesini gerçekleştirdi. Bu ihaleye katılanlar arasında yine Doğuş Tem OGG, AGTT OGG ve MOI OGG yer aldı. Elemesiz ilk turda verilen teklif 790 milyon dolar oldu ve ardından açık artırmaya geçildi. Açık artırmanın ilk turu 876 milyon dolarla başladı. Bu turda MOI OGG, 878 milyon dolar, AGTT OGG ise 880 milyon dolar teklif sundu fakat Doğuş Tem OGG tekrar çekildi. Üçüncü turda MOI OGG teklifini 890 milyon dolara çıkardı ve AGTT OGG de ihaleden çekildi. Böylece, 2. bölge için de en yüksek teklif MOI OGG’dan geldi.

İHALE KAPSAMINDA BÖLGELERİN DURUMU

İhale kapsamında Türkiye, iki bölgeye ayrıldı. Birinci bölgede toplamda 45 il bulunurken, ikinci bölgede 36 il yer alıyor. Elemesiz ilk turda verilen teklif 750 milyon dolar olmuştu. Açık artırmaya geçişle birlikte ilk tur, 800 milyon dolarla başlamıştı. Sonuç olarak, araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesinde 1. bölge için 830 milyon dolarla en yüksek teklif MOI OGG tarafından sunuldu. MOI OGG bünyesinde yer alan Opus Group, 1970’li yıllardan beri ABD’de emisyon testleri yapan bir dev olarak tanınıyor.

ARAÇ SAYILARI VE NÜFUS DAĞILIMI

2023 yılı itibarıyla, toplam araç sayısı ve nüfusun yüzde 49’u 1. bölgedeyken, yüzde 51’i 2. bölgededir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin 2027-2047 döneminde özelleştirilmesi için ihale düzenlemişti. İlk ihale ise 2007 yılında yapılmış ve 20 yıllık imtiyaz sözleşmeleri 15.08.2007 tarihinde imzalanmıştı. Mevcut sözleşmeler, 14.08.2027 tarihinde sona erecek.