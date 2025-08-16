Muaythai Finali İstanbul’da Gerçekleşti. Yeşilay ile Protokol İmzalandı. Şampiyonlar Yunanistan’a Gidecek. Hasan Yıldız Bağımız Güçlü Dedi

MUAYTHAI SÜPER LİG FİNALİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Muaythai Süper Lig Finali, Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin ev sahipliğinde İstanbul’daki Sepetçiler Kasrı’nda yapıldı. Yeşilay ile Türkiye Muaythai Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde düzenlenen bu etkinlikte, “Bağımsız Gelecek Sağlıklı Nesiller” ve “Yüzleşmeden İyileşme Olmaz” sloganları kullanıldı. Organizasyona İstanbul Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkan Vekili Doruk Malhan, Yeşilay Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hasan Siret Albayrak, Türkiye ve Avrupa Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız ve diğer davetliler katıldı. Müsabakalarda toplam 14 sporcu, 8 kadın ve 6 erkek olmak üzere ringde şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonlar arasında erkeklerde Cihan Doğu, Utku Mete Yağcı ve Sercan Koç; kadınlarda ise Ece Kayış, Hatice Öksüz, Elif Keskin ile Selver Aktürk yer aldı. Kazanan sporcular, kemerlerini Hasan Siret Albayrak’tan alırken, ikinci olan sporculara kupa verildi. Her rauntun ardından Yeşilay Heyeti tarafından plaket takdimleri yapıldı. Türkiye Muaythai Milli Takımı’na girmeye hak kazanan şampiyonlar, Yunanistan’da yapılacak Avrupa Muaythai Şampiyonası’nda yarışacak.

YEŞİLAY İLE GÜÇLÜ BAĞLAR

Türkiye ve Avrupa Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Muaythai Süper Lig Finali’nin Yeşilay’ın ev sahipliğinde gerçekleşmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Yıldız, organizasyonun Yeşilay ile yaptıkları protokol çerçevesinde gerçekleştiğini ifade ederek, “Yeşilay ile faaliyetimiz sadece bir proje değil. Bizim 81 ilde temsilciliklerimiz, Yeşilay’ın ildeki teşkilatlarıyla ortak muaythai etkinlikleri yapıyor. Bu nedenle Yeşilay ile bağımız çok güçlü. Bugün burada Muaythai Süper Ligi’nin 5. ayağında finali gerçekleştiriyoruz. Faaliyet yaptığımız her ilde Yeşilay ekibini davet ediyoruz.” dedi. Yıldız ayrıca, muaythai sporunun geçmişine de değinerek, “Muaythai, binlerce yıllık tarihi bir sava sanatıdır. Modern bir spor haline gelmişken, herkesin bu sporu yapması mümkün. Ancak yarışabilmek için iyi bir eğitim almak gerekiyor.” şeklinde konuştu. Gelişmiş bir kitleye sahip olduklarını vurgulayan Yıldız, “Yılda yaklaşık 30-35 bin sporcu lisans yeniliyor.” dedi.

SAMSUNGŞE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

Hasan Siret Albayrak, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşilay Spor Kulübü Başkan Yardımcısı, Türkiye genelinde spor faaliyetlerine aktif olarak katıldıklarını ifade etti. Albayrak, sporun bağımlılıkları önlemede en etkili unsurlardan biri olduğunu vurgulayarak, “Yeşilay Spor Kulübü olarak 105 spor kulübümüz ve 41 farklı branşta toplam 1850 lisanslı sporcumuz var. Muaythai gibi branşlarda da faaliyetimizi sürdürüyoruz.” dedi. Gençlerin muaythai sporuna olan ilgisinin arttığını bildiren Albayrak, “Son iki yılda uluslararası şampiyonalarda büyük başarılar elde ettik. Özellikle kadınların ilgisi dikkat çekiyor.” ifadelerini kullandı. İleride de benzer organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını belirten Albayrak, “Böyle özel bir organizasyonu hizmete sunmak eşsiz bir deneyimdi.” şeklinde konuştu.