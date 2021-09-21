Muaz Kalaycı’nın konuğu, Serkan Çağrı: Müziğine ilham veren şey ne?

Klarnet denilince akla ilk gelen sanatçılardan birisi olan Serkan Çağrı, Haber Aktüel Genel Yayın Yönetmeni de olan Muaz Kalaycı’nın hazırlayıp sunduğu “Bana Söyle” isimli programda sorulara cevap verdi.

Serkan Çağrı, Muaz Kalaycı’nın “Bana Söyle”de sorduğu, “Bugün sizinle müziği konuşacağız. Klarneti konuşacağız. Biliyorum daha önce de anlattınız ama müzikle, klarnetle tanışığınız zamanı ve bugüne olan yolculuğunu bir de izleyicilerim için anlatır mısınız?”, “Çocukluğunuzun müzik kariyerinizi nasıl etkilediğinden biraz bahseder misiniz?”, “Bazen müzik, kelimelerin, cümlelerin söyleyemediği şeyleri söyleyebilir, anlatamadığı şeyleri anlatabilir. Müziğiniz neyi söylüyor? Neyi anlatmak istiyorsunuz?”, “Müziğinizle anlatmak isteyip de anlatamadığınız bir duygu oldu mu?”, “Klarneti diğer enstürmanlardan ayıran şeyler ne?”, “Size ve müziğinize ilham veren şeyler ne?”, “Müziğin bugün ve gelecekte canlı kalması sizce neden önemli? Sizce müzik bize diğer sanat dallarının vermediği neyi sunuyor?”, “Çocukluğumuzdan beri yaptığımız bir şeyi yapmak kimliğimizin bir parçası oluyor. Emekliliği düşünmek nasıl bir şey? Ya da şöyle sorayım: Bir gün unutulmak, müziğinizle anılmamak gibi bir korkunuz var mı? Eğer günün birinde böyle bir şey olursa ne yapacaksınız?” sorularına yanıt verdi.

Röportajın video kaydında bu röportajda verilen cevapları izleyebilirsiniz…