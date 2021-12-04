Muaz Kalaycı’nın konuğu Yusuf Güney:

Haber Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Muaz Kalaycı’nın hazırlayıp sunduğu Bana Söyle programının bu sefer ki konuğu, Yusuf Güney oldu.

Yusuf Güney, Muaz Kalaycı’nın sorduğu şu sorulara yanıt verdi:

Hayatımıza Rafet El Roman ile yaptığı düetler ile girdin ve o günden güzel işler yaptın. Türkiye’deki müzik piyasasına Rafet El Roman ile birlikte adım atmak sende nasıl bir etki yarattı?

Dünyanın ünlü DJ’lerine Türkiye’nin yedi bölgesini gezdirmek ve onlarla konserler düzenlemek gibi bir projen vardı. Bu projeyi anlatır mısın? Ayrıca ne aşamada?

Tarafsız bir sanatçı olduğunu ancak buna rağmen müzik piyasalarında bazı kapıların senin için kapalı olduğunu söylemiştin. Bu hala böyle mi? Eğer hala böyleyse bunun çözümü ne?

Aile bireylerinin çoğu İngiliz pasaportuna sahipken sen bunu istemedin. Milli duygularından ötürü bunu tercih ettiğini söylüyordun. Hala aynı noktada mısın?

Astral seyahatlerle yolculuklarının olduğundan bahsetmiştin. Bunu hala yapıyor musun?

Türkiye’de insanlar bazı konularda ayrışabiliyor. Mesela sevdiğine aşık ama sevmediğinden nefret ediyor. Ortası yok. Haliyle senin de sevenin ve sevmeyenlerin var. Sevenlerin tamam da, sevmeyenlerinle nasıl bir ilişkiniz var 🙂 Çünkü özellikle sosyal medya aşkı ilan etme ya da nefret kusma mecraları haline geldi.

Hayvanlara karşı duyarlılığını biliyorum. Türkiye’de hayvan haklarına yeteri kadar saygının, yeteri kadar özenin olmadığı aşikar. Hayvanlar için daha fazla ne yapılabilir?

Bana Söyle’deki Yusuf Güney röportajını yukarıdaki videodan izleyebilirsiniz!