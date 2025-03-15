Muazzez Abacı ile Hasan Heybetli’nin İlişkisi

FIRTINALI İLİŞKİLERİN TARİHİ

Magazin Bahane programında, sunucu ve yorumcu Gökay Kalaycıoğlu ile gazeteci ve TV yorumcusu Hakan Solaker, Muazzez Abacı ve Hasan Heybetli’nin tumultuous ilişkisini dile getirdi. Heybetli’nin hayatının çoğunu cezaevinde geçirdiğini aktaran Solaker, çiftin defalarca ayrılıp barıştıklarını ancak birbirlerinden tam olarak ayrılamadıklarını kaydetti. Abacı’nın sahnedeki, Heybetli’nin ise cezaevindeki yaşamları boyunca tutkunun sürekli var olduğunu vurgu yaptı.

İLİŞKİDEKİ SIKINTILAR

Muazzez Abacı ve Hasan Heybetli’nin tanışması, 70’li yıllarda gazino dünyasında gerçekleşti. İkili, 1977’de başlayan ilişkilerini, 1979’da nişan ve 1980’de evlilikle taçlandırdı. Ancak bu ilişkide sorunlar yaşandı; sık sık ayrıldılar ve yeniden bir araya geldiler. Heybetli’nin, uzun süre cezaevinde kalmasından dolayı çiftin ilişkisi kesintilere uğradı. Tüm zorluklara rağmen, birbirlerinden kopmayı başaramadılar.

GÜÇ VE AŞK TARTIŞMASI

Gökay Kalaycıoğlu ile Hakan Solaker, Muazzez Abacı’nın ilişkilerinde gücün rolü hakkında bir tartışma yaptı. Abacı’nın aşka değil, güç peşinde koştuğu iddia edilirken, Heybetli’ye duyduğu bağın güçlü bir tutku olduğu belirtildi. Heybetli’nin, mafya ile bağlantılı olmadığının altı çizilirken, kendi başına bir kabadayı olarak tanındığı ifade edildi.

ABACI’NIN KİŞİLİĞİ VE TAVRI

Abacı’nın zaman zaman sert tutumları ile gündemde olduğu, sahnede ve özel hayatında taviz vermeyen bir karakter sergilediği aktarıldı. Geçmişte orkestra çalışanlarına karşı sert tepkileriyle haber olan Abacı’nın, sahne dışında yardımsever ve duygusal bir yapıya sahip olduğu vurgulandı.