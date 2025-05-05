Muazzez Ersoy, Dolandırıcılığa Kurban Gitti

DİJİTAL DOLANDIRICILIĞIN KURBANI OLDU

Türk sanat müziğinin sevilen sesi Muazzez Ersoy, dijital dolandırıcılığın son olağan kurbanı olarak gündeme geldi. Sanatçının ismi ve görüntüsü, sosyal medya platformlarında izinsiz bir şekilde sahte ilaç ve krem reklamlarında kullanıldı. Bunun üzerine Ersoy, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunarak hukuki ve toplumsal bir mücadele başlattı.

YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİLERİ KULLANILDI

Dolandırıcıların, Muazzez Ersoy’un dijital bir kopyasını oluşturmak için yapay zekâ teknolojilerinden yararlandığı anlaşıldı. Sahte reklamlarda sanatçının tekerlekli sandalyede olduğu görüntüleri kullanılarak, sağlık sorunları yaşadığı ve iyileşmek için belirli ürünleri kullandığı izlenimi yaratıldı. Yaşadığı şok ve hayal kırıklığını dile getiren Ersoy, “Beni yapay zekayla tekerlekli sandalyeye oturtmuşlar. Şok oldum” açıklamasında bulundu.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Ersoy’un avukatı tarafından savcılığa sunulan suç duyurusunda, izinsiz görsel kullanımı, kamuoyunu yanıltma ve haksız kazanç elde etme gibi suçlamalar yer aldı. Sanatçının çevresindeki birçok kişi, bu sahte reklamları görünce endişeye kapıldığı belirtildi. Instagram üzerinden takipçilerine seslenen Ersoy, sahte reklamlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. “Sosyal medya ve dijital medyada kötü niyetli kişi veya kişiler tarafından hazırlanan sözde ilaç, krem reklamlarından bilgim var. Avukatım gerekli adımları attı.” ifadesini kullandı.

Ersoy, bu tür reklamlara inanan bazı kişiler olduğunu duyduğunu belirterek, “Hiçbir ilaç, merhem reklamında oynamadım, rol almadım. Lütfen benim tarafımdan, sosyal medya hesaplarımda paylaşılmayan hiçbir reklama inanmayın, bağlantıya tıklamayın, paranızdan ve sağlığınızdan olmayın” dedi.