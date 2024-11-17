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Muazzez İlmiye Çığ Hayatını Kaybetti

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MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ’IN VEFATI

Sümeroloji alanında uluslararası alanda tanınan önemli bilim insanlarından Muazzez İlmiye Çığ, Mersin’de bulunduğu hastanede tedavi sürecindeyken 110 yaşında hayatını kaybetti. Çığ, Sümer tarihi ve kültürü üzerine yaptığı detaylı araştırmalarla adını duyurdu.

BİLİM DÜNYASINA KATLARI

Çığ, yalnızca Sümeroloji biliminde değil, aynı zamanda arkeoloji ve tarih alanında da önemli katkılarda bulundu. Özellikle Sümer tabletleri ve yazıtları üzerine yaptığı çalışmalar, bu alanlarda önemli referans kaynakları arasında yer aldı. Eğitim hayatındaki ve bilimsel kariyerindeki başarılarıyla pek çok araştırmacıya ilham kaynağı oldu.

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