“Muazzez İlmiye Çığ Hayatını Yitirdi”

DÜNYA VE TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN BİLİM İNSANLARINDAN BİRİ

Dünyanın ve Türkiye’nin önemli bilim insanlarından biri olan Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında hayata veda etti. Türkiye’nin ilk Sümeroloğu olarak tanınan Çığ, hayatında birçok başarıya imza atarak tarih ve arkeoloji alanında önemli katkılarda bulundu.

Muazzez İlmiye Çığ, Çorum’da ilkokula başlanmıştır. Daha sonrasında Bursa’ya taşınmış ve burada Bizim Mektep adında özel bir okula devam etmiştir. Bursa Kız Muallim Mektebi sınavını kazanarak bu eğitim kurumuna girmiştir. Babası gibi öğretmenlik yapmayı hedefleyerek Eskişehir’e atanmış ve burada 4.5 yıl süresince çalışmıştır.