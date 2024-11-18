Muazzez İlmiye Çığ Vefat Etti

MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ’IN VEFATI

Dünyanın ve Türkiye’nin önemli bilim insanlarından biri olan Türkiye’nin ilk Sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi, Kaynak Yayınları tarafından “Türkiye’nin aydınlanma mücadelesinin yorulmak ve yaşlanmak bilmeyen değerli bilim kadını, son Sümer Kraliçesi, değerli yazarımız Muazzez İlmiye Çığ’ı kaybettik. Ailesinin, okurlarının ve ülkemizin başı sağolsun.” şeklinde bildirildi.

kültür ve turizm bakanından başsağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mersin’de vefat eden Muazzez İlmiye Çığ için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Türk kültürüne ve tarihine eşsiz katkılar sunan Çığ’ın kaybını derin bir üzüntüyle öğrendiğini dile getiren Ersoy, “Ömrünü insanlık tarihinin en eski izlerini aydınlatmaya adamış değerli bilim insanımız, araştırmaları ve eserleriyle nesiller boyu hatırlanacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Türk bilim dünyasının başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

muazzez ilmiye çıg’ın hayatı

Muazzez İlmiye Çığ, Çorum’da ilkokula başlamış, sonrasında Bursa’ya taşınarak Bizim Mektep isimli özel okula devam etmiştir. Bursa Kız Muallim Mektebi’ni kazanarak buraya girmiştir. Babası gibi öğretmen olmak için Eskişehir’e atanmış ve burada 4.5 yıl çalışmıştır. Atatürk’ün emriyle kurulan AÜ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Hititoloji bölümüne kayıt yaptırmış, burada Nazi Yönetiminden kaçan Prof. Dr. Hans Gustav Guterbock’tan Hitit Dili ve Kültürü dersleri almıştır. Ayrıca Prof. Dr. Benno Landsberger’den Sümer ve Akad Dilleri eğitimi almıştır. 1940 yılında Ankara Üniversitesinden mezun olan Çığ, İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesine Belgeler Arşivi uzmanı olarak atanmış ve burada 31 yıl çalışmıştır. Bu süre içinde Sümer, Akad ve Hitit dillerinde yazılmış on binlerce tableti temizlemiş, sınıflandırmış ve numaralandırmıştır.

bilimsel katkıları ve eserleri

Arkeoloji alanında 1972 yılında emekli olan Muazzez İlmiye Çığ, emeklilik sonrası yurt dışında yaşamaya başlamış, Philadelphia Üniversitesi Müzesi Tabletler Bölümü Başkanı Prof. Kramer ile araştırmalar yaparak Sümer Edebiyatına yeni konular kazandırmıştır. “Tarih Sümer ile Başlar” eserini Türkçeye çeviren Çığ, eserin ilgi görmesinin ardından çocuklar için “Zaman Tüneliyle Sümerlere Yolculuk” isimli kitabını yazmıştır. İlerlemiş yaşına rağmen yazmaya devam eden Çığ, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi tarafından Fahri doktora unvanı almıştır. 2007 yılında kaleme aldığı “Vatandaşlık Tepkilerim” kitabı ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlamasıyla yargılanmış, aklanmıştır. Bu eser, Galatasaray Rotary Kulübü tarafından İngilizceye çevrilerek Avrupa ve Amerika kütüphanelerine dağıtılmıştır.