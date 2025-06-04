MÜBAK, Gelecek Mühendis Adaylarını Birleştirdi

MÜBAK KONGRESİ GELECEĞİN MÜHENDİSLERİNİ BULUŞTURDU

Atılım Üniversitesi’nin düzenlediği gelenekselleşen Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Öğrenci Kongresi (MÜBAK), mühendislik alanındaki geleceğin adaylarını bir araya getirdi. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen kongre, lisans ve lisansüstü öğrencilerin akademik çalışmalarını sergilemelerine, uzmanlardan geri bildirim alma fırsatı bulmalarına, disiplinlerarası işbirlikleri kurmalarına ve mühendislikteki güncel gelişmeleri takip etmelerine olanak tanıdı.

Kemal Zaim Sunel Konferans Salonu’nda iki gün boyunca süren kongrede, farklı mühendislik disiplinlerinden toplam 128 sözlü bildiri 33 oturumda sunuldu. 371 öğrenci ve akademisyenin katıldığı etkinlikte, öğrencilerin araştırma sonuçları, hazırladıkları posterlerde sergilendi. MÜBAK 2025, genç mühendis adaylarının bilimsel üretkenliklerini gösterdikleri, bilgi ve deneyimlerini paylaşarak gelecekteki mühendislik dünyasına katkı sundukları bir buluşma noktası haline geldi. Çalışmalarda, çevresel ve toplumsal sorunlara duyarlılık gösteren, sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımlar ön plana çıktı.

KONUŞMACILARDAN ÖNEMLİ TEMALAR

Kongrenin ilk gününde HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, “Savunma Sanayinde Teknoloji Yönetimi: Olgunluk Seviyesinin Stratejik Önemi” başlıklı bir konuşma yaptı. Koç Üniversitesi Üretim ve Otomasyon Araştırma Merkezi Direktörü İsmail Lazoğlu da “Eğitimden Üretime: Nitelikli İnsan Gücü ile Katma Değer Yaratma” adlı sunumuyla katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılser Devrim, mühendislik eğitiminin yalnızca teknik bilgi aktarımıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı. Devrim, değişimi okuyabilen, disiplinler arası düşünebilen, araştırarak öğrenen ve ekip içinde yenilikçi çözümler üretebilen mühendisler yetiştirmenin önemine dikkat çekti. “Eğitim süreçleri de bu doğrultuda, bireyi bilgi, yaratıcılık, araştırma ve işbirliği gibi çok boyutlu yetkinliklerle donatmalı. MÜBAK 2025, Atılım Üniversitesi’nin araştırma temelli öğrenme vizyonunun somut bir yansıması” ifadelerini kullandı.